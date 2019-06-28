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Медведев поддержал законодательные инициативы «Россетей»

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Дмитрий Медведев и Павел Ливинский

Председатель правительства России Дмитрий Медведев принял Павла Ливинского, руководителя публичного акционерного общества «Россети», оператора электрических сетей в России и одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Вначале встречи премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Россети» отвечают за энергетическую безопасность всей страны и являются крупной компанией, в которой работают свыше 200 тысяч человек. Павел Ливинский проинформировал премьера о результатах работы в 2018 году и текущей деятельности компании.

В настоящий момент «Россети» готовятся к грядущему осенне-зимнему периоду 2019–2020 годов, отметил глава компании, которой предстоит расчистить 150 тысяч гектаров просек воздушных линий, отремонтировать 170 тысяч линий, почти 8 тысяч трансформаторов и 40 тысяч трансформаторных подстанций по всей стране.

Выручка «Россетей» в 2018 году перевалила за 1 триллион рублей, что по оценке главы компании является огромным показателем. Компания поставила также рекорд по прибыли, которая в прошедшем году составила 125 миллиардов рублей. По итогам I квартала 2019 года она на 23 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнул Павел Ливинский. Поэтому «Россети» предложили правительству страны выплатить 5 миллиардов рублей промежуточных дивидендов. Это максимальный показатель для сетевого комплекса. Эти факторы повлияли на то, что стоимость обыкновенных акций на рынке превысила исторический максимум и составила в июне 1,5 рубля. Правительство поддержало инициативу компании.

«Важно отметить, что наша задача — показывать инвестиционному сообществу нашу работу по повышению эффективности, производственных показателей, при этом жёстко следовать социальной ответственности в части тарифной политики, в части работы по доступности и надёжности сетевой инфраструктуры», — сказал Павел Ливинский в разговоре с Дмитрием Медведевым.

В 2018 году «Россети» завершили важный инвестиционный проект — БРЭЛЛ, кольцо, которое связывает северо-западную и центральную энергосистемы страны в обход стран Балтии. «Полная энергонезависимость обеспечена, в случае необходимости мы готовы к независимой работе энергосистемы. Якутскую энергосистему, центральную часть, мы присоединили к единой национальной сети», — отметил глава компании.

Большое количество инвестиционных проектов компании, такие как подстанция «Порт» на юге России и другие объекты, также связаны с обеспечением надежности. В 2019 году это мероприятия по обеспечению надежности энергетики Северного Кавказа, кубанской энергосистемы. В полном объеме завершены работы по калининградской энергосистеме. Окончены другие стройки, в том числе в рамках исполнения комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, большая часть которых сосредоточена в Сибири и на Дальнем Востоке. Глава компании пообещал, что все будет выполнено в срок и что все проекты обеспечены финансированием.

Павел Ливинский поблагодарил главу правительства за поддержку законодательных инициатив компании – закон об интеллектуальном учете принят в конце 2018 года. Компания также предложила законодательные инициативы, связанные с совершенствованием льготного техприсоединения, чтобы увеличить эффективность инвестпрограмм «Россетей», связанных с дифференциацией тарифов для магистрального комплекса, для того чтобы в рамках тарифного регулирования учесть справедливое распределение перекрестного субсидирования. А также обеспечить сетевой резерв мощности, чтобы открыть закрытые центры питания на бумаге, и долгосрочные тарифы, чтобы экономия от всех мероприятий оставалась в компании, которая могла бы денежные средства направлять на совершенствование современной инфраструктуры и дополнительные дивидендные выплаты. Все инициативы «Россетей» одобрены правительством и прошли публичное обсуждение, в том числе в Государственной Думе и Совете Федерации.

Павел Ливинский обратился к премьеру с просьбой дать поручение ускорить выход соответствующих нормативно-правовых актов и законодательных инициатив и обеспечить подачу законопроектов в Федеральное Собрание для утверждения в текущем году. «Для нас они жизненно важны еще тем, что мы без увеличения конечного тарифа для потребителя можем остановить нарастающий износ основных фондов. Несмотря на уверенные производственные и финансовые показатели, рекордную прибыль, все равно по состоянию на июнь текущего года износ основных фондов — 76 процентов наших активов превысили нормативный срок службы», — подчеркнул руководитель «Россетей».

Дмитрий Медведев даст поручение, чтобы все документы и нормативные акты были поскорее выпущены, а подготовленные, были представлены на подписание. Что же касается законодательных инициатив, о которых глава правительства договаривался с руководителем «Россетей» в прошлом году, то по словам премьера, они должны быть быстро исполнены.

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