Призера чемпионатов мира арестовали

Полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа» Уэсли Снейдер был арестован в Нидерландах. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, Снейдер в городе Утрехт повредил чужую машину, из-за чего был задержан. Вопрос был улажен после того, как игрок предложил хозяину автомобиля компенсацию. Снейдер и его представитель отказались комментировать ситуацию.

Голландец выступает за «Аль-Гарафу» с 2018 года. До этого он играл за французскую «Ниццу». Также Снейдер известен по выступлениям за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай».

В составе сборной Нидерландов полузащитник становился серебряным призером чемпионата мира 2010 года и бронзовым призером мундиаля-2014.

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