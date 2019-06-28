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«Барселона» согласовала покупку чемпиона мира

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Антуан Гризманн

«Барселона» договорилась с «Атлетико» об условиях трансфера нападающего Антуана Гризманна. Об этом сообщает Sport.es.

В контракте француза прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро. Каталонцы согласились заплатить на шесть миллионов больше при условии, что сумма будет переведена несколькими траншами. В «Атлетико» оказались не против такого варианта.

Помимо этого в сделку будет включен защитник «Барселоны» Нельсон Семеду. Клубам осталось договориться о том, сколько «Атлетико» заплатит за бразильца.

В конце мая сообщалось, что «Барселона» заморозила переговоры по Гризманну, чтобы учесть все риски. Также стало известно о том, что против покупки француза выступал ряд игроков каталонского клуба.

Гризманн — вице-чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Франции. Футболист известен по выступлениям за мадридский «Атлетико». Защищая цвета мадридцев с 2014-го, француз провел 180 матчей и забил 94 гола.

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