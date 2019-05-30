«Барселона» заморозила переговоры с чемпионом мира

Руководство «Барселоны» временно отказалось от приобретения французского полузащитника «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает Marca.

Президент клуба Жозеп Бартомеу принял решение заморозить переговоры по трансферу игрока, так как каталонцам необходимо учесть риски. Главным препятствием являются затраты на футболиста: ожидается, что его годовой оклад в «Барселоне» составит 17 миллионов евро.

Кроме того, футболисты каталонского клуба, как утверждает Diario Sport, негативно настроены к появлению в команде 28-летнего Гризманна. Француз еще летом 2018-го мог присоединиться к «Барселоне», однако демонстративно отверг предложение сине-гранатовых.

15 мая сообщалось, что «Барселона» готова приобрести игрока за 120 миллионов евро. Также среди претендентов на Гризманна значатся «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Гризманн — вице-чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Франции. Футболист известен по выступлениям за мадридский «Атлетико». Защищая цвета мадридцев с 2014-го, француз провел 180 матчей и забил 94 гола.

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