Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 30 июня.

«Там я встретился почти с каждым лидером, я встретился с президентами, премьерами и диктаторами», — сказал он, выступая на американской военной базе Осан в Южной Корее.

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Конкретные имена американский президент не уточнил.

На саммите Дональд Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и другими лидерами.

По итогам полуторачасовой беседы с российским лидером Трамп заявил, что между Россией и США должна быть торговля. Он остался удовлетворен встречей, и назвал Путина прекрасным парнем. В ходе беседы были затронуты вопросы сирийского урегулирования, нераспространения ядерного оружия в связи с приостановкой действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также ситуацию в Донбассе. Российская сторона пригласила Трампа на празднование 75-летия Победы в следующем году.

В Кремле позже признались, что впервые ощутили взаимность со стороны Трампа.

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