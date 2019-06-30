Дело об избиении девушки-режиссера передадут в СК

Следственное управление Следственного комитета России по Москве попросило передать ему расследование дела об избиении режиссера Агнии Галдановой в центре столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 116 УК России («Побои»).

Ранее Галданова рассказала о том, что на нее напали двое неизвестных напротив столичного главка МВД. Девушка возвращалась с вечеринки из сада «Эрмитаж», к ней подошли двое мужчин и предложили интим. «Я их послала на ***. За это мне прилетело кулаком в лицо. А потом еще раз в голову, отчего я упала на землю», — написала режиссер на своей странице в Facebook. Галданову госпитализировали, врачи констатировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!