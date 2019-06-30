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Восковую Терезу Мэй отправили на склад

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Фигура Терезы Мэй в Музее мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо в Лондоне провел голосование среди посетителей, по итогам которого было принято решение убрать восковую фигуру премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на склад. Об этом пишет издание The Sunday Times.

Фигура была убрана до того, как был избран новый глава британского правительства, тем самым инсталляция фасада премьерской резиденции с черной дверью под номером «10» осталась пустой. Создание восковой Мэй обошлось музею в 150 тысяч фунтов (около 190 тысяч долларов). Однако если новым главой правительства будет избран Борис Джонсон, музей сможет сэкономить на изготовлении его фигуры — восковая статуя Джонсона была сделана еще в 2009 году, когда он был градоначальником Лондона.

24 мая Тереза Мэй сообщила, что уходит в отставку. Во время выступления она не смогла сдержать слез. Выполнять обязанности премьер-министра она будет до тех пор, пока парламент не изберет нового главу правительства. К настоящему моменту на этот пост осталось всего два кандидата — экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и сменивший его на посту главы британской дипломатии Джереми Хант. При этом Джонсон уверенно обходит своего оппонента.

Тереза Мэй занимала пост премьер-министра Соединенного Королевства и пост лидера Консервативной партии с июля 2016 года. Она стала второй женщиной в истории, возглавившей британское правительство.

Музей мадам Тюссо открыт в Лондоне более 200 лет назад скульптором Марией Тюссо. В настоящее время действуют 20 филиалов музея. Посмотреть на восковые фигуры знаменитостей можно, например, в Нью-Йорке, Барселоне, Амстердаме, Токио.

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