В Минобороны признали влияние санкций на экспорт оружия

Санкционные ограничения негативно отразились на сроках поставок российских вооружений иностранным заказчикам, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью телеканалу «Звезда».

Он уточнил, что в основном речь идет об оружии, в производстве которого использовались иностранные комплектующие. «Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект», — добавил Фомин.

В то же время замминистра увидел в ситуации и положительные стороны. По его словам, санкции подвигли отечественных производителей либо возобновить давно закрытое производство, либо создать новое.

В 2018 году оружейные доходы Москвы составили 8,47 миллиарда, это на три процента ниже показателя 2017 года. Один из крупнейших торговых партнеров России — Китай — уменьшил объемы закупок.

Кроме того, аналитики Jane’s by IHS Markit полагают, что к 2020 году Россия уступит Франции второе место на рынке вооружений.

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