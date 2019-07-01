Власти Подмосковья рассказали о газификации региона

С начала года на территории Подмосковья по губернаторской программе введено в эксплуатацию восемь газопроводов, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 1 июля.

«Всего в этом году планируется построить и ввести в эксплуатацию 50 новых объектов газификации. Благодаря этому возможность газифицировать свои дома появится еще у 10 тысяч жителей Подмосковья», — отметил Пестов.

Он уточнил, что в настоящий момент более 200 частных и пять многоквартирных домов имеют возможность подключиться к газовым сетям.

Масштабная программа по газификации региона была инициирована губернатором Андреем Воробьевым в 2013 году. За это время было построено свыше двух тысяч километров новых газораспределительных сетей. Программа будет действовать до 2025 года.

