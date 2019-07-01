Кадыров отреагировал на нападение на пост полиции в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам и близким полицейского, погибшего в результате нападения на пост полиции в Ачхой-Мартановском районе республики. Об этом он написал в своем Telegram в понедельник, 1 июля.

По его словам, в России раньше никогда раньше не было практики нападения на представителей правоохранительных органов с ножом. «Это новшество западных стран, экспортированное в Россию. Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию, отвлечь силы и внимание от созидательного труда, держать нас в постоянном напряжении», — подчеркнул политик.

Кадыров заявил, что незамедлительно отреагирует на любые аналогичные инциденты — меры в таком случае будут максимально жесткими. «Если у кого-то в голове еще играет ветер, советую немедленно опомниться, ибо потом будет поздно!» — предупредил он.

Глава Чечни также подчеркнул, что ради стабильности в стране и мире необходимо уничтожать «рупоры терроризма» в средствах массовой информации и в соцсетях.

Нападение на чеченский пост полиции произошло в понедельник, 1 июля. Как сообщил «Интерфаксу» источник в Северо-Кавказском федеральном округе, неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту и бросил гранату под навес.

Находившийся на посту полицейский побежал за нападавшим и получил несколько ножевых ранений. Он скончался позже, по пути в больницу. Погибшему сотруднику полиции было 32 года. Напавшего ликвидировали на месте.

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