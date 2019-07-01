При нападении на полицейских в Чечне погиб силовик из Сибири

Полицейский, погибший в результате нападения на КПП в Чечне, был командирован в республику из Кемеровской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в Северо-Кавказском федеральном округе.

По его словам, неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту и бросил гранату под навес. Находившийся на посту полицейский побежал за нападавшим и получил несколько ножевых ранений. Он скончался позже, по пути в больницу.

Погибшему сотруднику полиции было 32 года.

Нападение произошло в понедельник, 1 июля, в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Изначально сообщалось, что нападавших было двое — один из них подорвался, другой — открыл стрельбу, а затем скрылся.

Кроме того, по данным РИА Новости, у преступника при себе была граната, однако ею он не воспользовался. Напавшего ликвидировали на месте.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



