Туроператоров обвинили в распространении слухов о дорогом отдыхе в Крыму

Слухи о высоких ценах на отдых в Крыму распространяют туристические компании, которые специализируются на предоставлении услуг за границей. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передает РИА Новости.

По его мнению, российские туроператоры намеренно вводят клиентов в заблуждение, чтобы переориентировать их на зарубежные курорты. «Как правило, информация исходит от компаний и агентств, которые ориентируются на отдых за границей. Те цифры, которые приводятся по отдыху в Крыму и за границей, можно сравнивать, но там очень сильно лукавят. Это первая волна саморекламы этих компаний», — сказал Черняк.

Чиновник также признал, что цены на полуострове действительно бывают высокими, однако объяснил это тем, что туристы бронируют номера через посредников. «Да, когда осталось два-три номера в гостинице, то, естественно, они дорогие. Но цена также зависит от того, бронирование номера происходит самостоятельно или через туристическое агентство», — добавил он.

В конце июня эксперты сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах. Выяснилось, что самый дешевый отдых на российском полуострове на двоих составляет 53 356 рублей, в то время как бюджет тура на тот же срок в Анталью (Турция) составит 31 892 рубля, в Бургас (Болгария) — 41 126 рублей, в Салониках (Греция) — 44 788 рублей. Отдых в Будве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 рублей, а в Полисе (Кипр) — 29 908 рублей.

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