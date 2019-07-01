Остановивший бой из-за обилия крови в клетке рефери объяснился

Судья Марк Годдард объяснил, почему решил остановить бой в рамках турнира Cage Warriors 106 между шотландцем Россом Хьюстоном и датчанином Николасом Далби. Слова рефери приводит MMA Fighting.

По словам Годдарда, оба бойца получили сильные рассечения, из-за чего настил оказался покрыт кровью. Судья несколько раз останавливал поединок и советовался с врачом, однако тот был не против продолжения.

Также он посчитал, что оба бойца получили несправедливое преимущество. В итоге Годдард решил завершить бой, потому что увидел, что спортсменам тяжело находится в залитом кровью октагоне.

Главный поединок Cage Warriors 106 прошел 30 июня. Бой между Хьюстоном и Далби был остановлен и признан несостоявшимся. После окончания поединка соперники вместе забрались на ограждение и приветствовали болельщиков.

Хьюстон до сих пор не проигрывал и одержал восемь побед в профессиональной карьере. В активе Далби 17 побед при трех поражениях и одной ничьей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!