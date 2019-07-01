В Якутии появятся расписные «БелАЗы»

В Якутии стартовал первый республиканский фестиваль современной культуры, во время которого художники, архитекторы и скульпторы с помощью стрит-арта и различных инсталляций будут украшать общественные пространства 12 городов и трех сел региона. Об этом сообщает ТАСС.

То, как будут украшены населенные пункты, выберут местные жители — они голосуют за эскизы в социальных сетях. «Чем активнее будут жители, тем быстрее и качественнее будет меняться среда», — заключила главный архитектор республики Ирина Алексеева.

На реализацию программы выделено шесть миллионов рублей. Во время фестиваля, который продлится до ноября, новые арт-объекты будут возводиться в пределах существующих или планируемых проектов по преобразованию городской среды. проекты учитывают уникальность и историю каждого населенного пункта. «В промышленном Нерюнгри это будет роспись на "БелАЗах". В нескольких населенных пунктах будут расписаны дома на разные темы: в Нюрбе — на экологическую, в Чурапче — на историко-культурную, в Вилюйске — на историко-патриотическую», — рассказала арт-директор Центра компетенций, молодой якутский художник Кыыдаана Игнатьева.

Изменение городской среды ведется в Якутске уже несколько лет. Одно из популярных мест для фотосессий — арт-объект «Священный табун мифических лошадей» известного российского лэнд-арт художника Николая Полисского. Инсталляция представляет собой табун двухголовых лошадей, фигуры которых сплетены из ивы.

Преобразование городов и сел с помощью уличного искусства осуществляется, в частности, а рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Он состоит их четырех федеральных проектов — «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды». Он рассчитан до 2014 года. Общий объем финансирования из всех источников составляет более триллиона рублей.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии.

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