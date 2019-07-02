Множество сайтов стали недоступны

Крупнейший DNS-сервис Cloudflare сообщил о проблемах с производительностью. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

По информации компании, перебои в работе Cloudflare возникли на территории многих стран по всему миру, в том числе в России, Китае, США, Великобритании, Франции, Польше. Из-за падения сервиса недоступно большое количество сайтов, в том числе сайт «Код Дурова» и сайт проверки доступности интернет-ресурсов Downdetector.

Спустя некоторое время Downdetector возобновил свою работу. По данным сайта, наибольшее количество сбоев в Cloudflare возникло в Европе и США.

Основатель Cloudflare Мэтью Принс (Matthew Prince) у себя в Twitter заявил, что компания занимается восстановлением работы своих сервисов.

Cloudflare — американская компания, предоставляющая защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.

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