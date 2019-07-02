Мужчина вышел из комы и узнал о беременности возлюбленной

В английском городе Дерби, графство Дербишир, мужчина вышел из искусственной комы и узнал, что его возлюбленная находится на четвертом месяце беременности. Об этом сообщает The Mirror.

В 2018 году Джозеф Каллен (Joseph Cullen) страдал от симптомов гриппа и простуды, таких как слабость в теле и острая головная боль. В марте его состояние ухудшилось: у мужчины произошел паралич конечностей и отек головного мозга. Врачи провели МРТ и взяли у пациента анализ крови, однако так и не смогли диагностировать болезнь.

Пациента вынужденно ввели в искусственную кому. Медики отправили образцы спинномозговой жидкости Каллена на обследование в Швецию и США. Полученные анализы установили, что у мужчины аутоиммунный энцефалит, при котором организм вырабатывает антитела к собственным нервным клеткам. «Они осмотрели его и заключили, что шансы на выживание малы», — вспоминает его возлюбленная Билли Смит (Billie Smith).

«Я узнала о беременности за два дня до того, как его ввели в кому. Тогда я подумала, что стоит обо всем рассказать, когда ему станет лучше», — добавила 29-летняя женщина. Спустя три месяца, в середине июня, мужчина пришел в себя и увидел в палате беременную Смит. «Билли мне тогда сказала: "Здорово, что ты проснулся, потому что я жду ребенка"», — описывает Каллен первые минуты после пробуждения.

По словам Смит, 29-летний Каллен мог лишь шевелить губами. «Однако по нему было видно, что он страшно рад», — объяснила Смит. В декабре 2018 года женщина родила здоровую дочь.

Последние десять месяцев Каллен проходил интенсивное лечение, благодаря которому он начал двигать руками. Подвижность ног так и не вернулась. Мужчина пробыл в больнице 16 месяцев, его планируют выписать в августе текущего года.

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