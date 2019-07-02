Охранник магазина задушил заподозренного в краже россиянина

Следователи предъявили обвинение сотруднику частного охранного предприятия, который задушил заподозренного в краже покупателя в магазине подмосковной Электростали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Охраннику вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. По ходатайству следствия суд арестовал обвиняемого.

Инцидент произошел вечером 22 июня в одном из продуктовых магазинов на улице Советской в Электростали.

По данным следствия, сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в краже и вызвали охранника. Тот завел мужчину в подсобное помещение. Там покупатель повел себя агрессивно, конфликт перерос в драку, в ходе которой они оба упали на пол. В итоге покупатель перестал подавать признаки жизни.

По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от сдавливания органов шеи.

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