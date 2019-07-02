Женщина уменьшила грудь и дала отпор высмеявшим ее за это мужчинам

Фитнес-блогер Сиа Купер удалила импланты из своей груди и дала отпор мужчинам, высмеивающим ее за маленький от природы размер. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-блоге Diary of a Fit Mommy («Дневник здоровой мамы»).

Женщина рассказала, что избавилась от большой груди в прошлом году и практически никогда не сталкивалась с негативной реакцией подписчиков. Однако несколько дней назад ее соцсети атаковал пользователь, всячески унижающий ее за «фигуру девочки из средней школы». Когда она заблокировала мужчину, он начал писать ей с других аккаунтов, обзывая мальчиком и давя на то, что у настоящей женщины должно быть «взрослое» тело.

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Возмущенная его претензией Купер высказалась на эту тему в одном из постов. «Мое тело и моя грудь не должны вас развлекать. Если вы мужчина и вам нужно именно это — вы пришли не по адресу. Есть множество других аккаунтов, где вы можете посмотреть на грудь и ягодицы. Мужчины вроде вас толкнули меня вставить импланты, хотя изначально мне нравилось мое тело», — призналась она.

После этого Купер заявила, что ее не волнует маленький размер, и, более того, именно с натуральной грудью она чувствует себя уверенной в себе и сексуальной. В заключение она добавила, что в ее жизни настало время сконцентрироваться на более важных вещах.

В июне калифорнийская певица и модель Танерель Стефенс ответила критикам, обругавшим ее внешний вид на церемонии награждения телеканала Black Entertainment Television (BET). На вечеринку 24-летняя певица пришла черно-золотом платье с глубоким декольте и вырезами под рукавами. Многие посчитали этот наряд неподходящим ее фигуре. Они заявили, что под такое платье Стефенс должна была надеть бюстгальтер, поскольку ее грудь слишком свисает и ее «необходимо приподнять».

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