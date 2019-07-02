Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Интервью с предпринимателем размещено на Youtube-канале The Hill.

«Одно из обвинений, которое мне предъявило ФБР [Федеральное бюро расследований] — то, что я имею дипломатический паспорт. Но почему? Потому, что тот же Госдеп был готов мне поставить визу в него только для участия в мероприятиях ООН», — подчеркнул Дерипаска.

Бизнесмен также рассказал, что от него хотели узнать о бывшем руководителе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта — в частности, то, как именно Манафорт мог работать на Россию. Олигарх, в свою очередь, ответил, что не являлся его другом, но «очень бы удивился, если бы узнал, что кто-то из российского правительства мог попытаться сотрудничать с ним». «Я прямо сказал — не верю, что он мог представлять хоть какие-нибудь интересы России, особенно зная, как он работал на Украине», — заключил бизнесмен.

В марте общий срок тюремного заключения Манафорта увеличился. Судья в Вашингтоне приговорил его к 60 и 13 месяцам тюрьмы — в общей сложности к шести годам и одному месяцу — по двум обвинениям в сговоре против США, лоббировании интересов и давлении на свидетелей.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. Против него были выдвинуты обвинения в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, заговоре против США. В июне 2018-го появилась информация, что компания, подконтрольная Манафорту и его супруге, получила кредит на 10 миллионов долларов от Олега Дерипаски.

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