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Зарплаты глав госкомпаний привязали к исполнению указов Путина

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Правительство разработало новые критерии оценки работы топ-менеджеров госкомпаний, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Теперь они будут напрямую привязаны к исполнению прошлогоднего майского указа главы государства.

По информации издания, большинство ключевых показателей эффективности (KPI) остались неизменными: финансовые результаты компании и ее долговая нагрузка. Однако к ним добавились новые, среди них — необходимый уровень инвестиций в основной капитал (рассчитывается как отношение к общей выручке и амортизационным отчислениям), доля конкурентных закупок, сокращение непрофильных активов, отсутствие задержек по зарплате сотрудников.

Рост инвестиций в основной капитал присутствует в прошлогоднем майском указе президента России Владимира Путина, в котором прописаны цели на 2024 год. Таким образом правительство рассчитывает, что госкомпании будут заинтересованы в его исполнении.

От выполнения KPI будет зависеть вознаграждение топ-менеджеров компаний. По оценке опрошенных изданием экспертов, сейчас такой подход практикуется редко.

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