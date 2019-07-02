В Сибири озаботились борьбой с пожарами

Власти Новосибирской области планируют закупить лесопожарную и лесохозяйственную технику. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко, передает во вторник, 2 июля, ТАСС.

По его словам, сумма закупок составит почти 48 миллионов рублей. «В настоящее время эти закупки частично завершены, мы находимся в стадии получения этой техники, часть закупок еще находится в процессе, но мы знаем, что все получим», — объяснил он.

Глава ведомства добавил, что, в частности, планируется приобретение тракторов, тягачей на базе «Урала», лесопосадочных машин и противопожарного лесохозяйственного инвентаря. Даниленко подчеркнул, что в некоторых лесничествах изношенность тракторного парка составляет от 70 до 90 процентов.

Инициатива будет осуществлена в рамках программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Согласно плану до 2024 года, на территории страны предполагается восстанавливать до ста процентов вырубленных и погибших лесов (по сравнению с 60 процентами на 2018 год) — площадь работ будет доведена до 1,55 миллиона гектаров. Отмечается, что при этом сократить почти втрое ущерб от лесных пожаров — с 32,5 до 12,5 миллиарда рублей.

13 июня сообщалось, что в Мухоршибирском лесхозе Бурятии создали первый экспериментальный питомник по выращиванию лесных культур. В 2019 году в теплице уже высадили 50 тысяч семян сосны обыкновенной. Как отмечается, высадка семян в теплицах, где используется специальный грунт и режим полива, позволит увеличить сроки посадки, повысить приживаемость сеянцев с 70-80 до 95 процентов, а также сократить время выращивания растений с двух лет до года.

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