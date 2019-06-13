В российском регионе поэкспериментируют с посадками

В Мухоршибирском лесхозе Бурятии создали первый экспериментальный питомник по выращиванию лесных культур. Об этом в четверг, 13 июня, сообщается на официальном портале региона.

В 2019 году в теплице уже высадили 50 тысяч семян сосны обыкновенной. Как отмечается, высадка семян в теплицах, где используется специальный грунт и режим полива, позволит увеличить сроки посадки, повысить приживаемость сеянцев с 70-80 до 95 процентов, а также сократить время выращивания растений с двух лет до года.

«Рассчитываем, что с новой технологией нам удастся более эффективно проводить лесовосстановительные работы», — сообщил руководитель Мухоршибирского лесхоза Евгений Шайдуров.

По данным портала, в случае, если эксперимент лесхоза окажется удачным, в дальнейшем эту технологию внедрят по всей Бурятии.

Всего в этом году в Бурятии планируется восстановить 27 тысяч гектаров леса. Для этого в республике проводится комплекс мероприятий, в том числе искусственные посадки и очистка территорий. Кроме того, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», инициированного по поручению президента России Владимира Путина, регион закупит лесохозяйственную технику стоимостью более 23 миллионов рублей.

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