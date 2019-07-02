Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом. Снимки она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

Девушка позировала в кожаном мини-платье с глубоким декольте и ярким макияжем. Грачева призналась, что, потеряв одну руку и оставшись со множеством шрамов на другой, она перестала чувствовать себя привлекательной, у нее появились проблемы с принятием себя и своего тела.

«Иногда меня сильно расстраивает и раздражает, что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке — черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, а в короткой юбке видны четыре огромных шрама на ноге», — написала она.

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По ее словам, в ходе съемки она постаралась проявить свою сексуальность, которая не обязательно должна быть выражена через внешность. «Это что-то глубже, где-то внутри!» — добавила Грачева.

Пользователи сети поддержали россиянку и указали, что, несмотря на случившееся, ей удается замечательно выглядеть, сохранять оптимизм и смелость. Многие отметили, что протез органично дополняет ее образ, с ним она похожа на суперчеловека.

Бывший муж Маргариты Грачевой вывез ее в лес в декабре 2017 года и по частям разрезал ей руки за то, что она хотела развестись. После случившегося он сам привез ее в больницу. Там врачи смогли восстановить левую кисть из фрагментов, которые полицейские нашли на месте инцидента, из правой руки пришлось сформировать культю. Девушка ездила в Германию на реабилитацию и за протезами. До трагедии она неоднократно обращалась в полицию, но ее жалобы на мужа игнорировали.

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