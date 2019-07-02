Нагрубившего подтопленцам губернатора оправдали

Слова губернатора Красноярского края Александра Усса, который упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права», были вырваны из контекста, написала на своей странице в Facebook начальник управления пресс-службы главы региона Елена Уляшева.

«Те, кто вчера присутствовал при этом общении, тот знает, что распространяемое видео не отражает реального разговора», — отметила Уляшева.

По ее словам, в сложившейся ситуации «эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором». «Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил», — подчеркнула Уляшева, комментируя реплику главы региона.

Она считает важным факт принятия решений, которые позволят помочь пострадавшим жителям Канска.

Ранее в сети появилось видео визита Александра Усса в затопленный город Канск. На кадрах видно, как женщина спрашивает Усса, что делать, если дорогу размоет. «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть», — ответил Усс местной жительнице.

По данным на 1 июля, в городе затопило 79 придомовых и 140 дачных участков. Эвакуировано 79 человек.

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