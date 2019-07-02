Фигуры Захарченко и Моторолы из музея ДНР испугали пользователей сети

Пользователь Михаил Голуб опубликовал в Twitter фотографии из музея самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

На снимке изображены фигуры первого главы ДНР Александра Захарченко (в центре), командира батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной Моторола, слева) и командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви (справа).

Пользователи сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов «Дом восковых фигур». Фигуры называли «смесью Ленина и упоротого лиса», а также советовали специалистам из музея восковых фигур мадам Тюссо брать пример со скульптур из ДНР. Также в комментариях обратили внимание на материал, из которого сделаны руки фигур.

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от города. Арсений Павлов погиб 16 октября 2016 года после взрыва самодельного взрывного устройства в лифте его дома.

В ДНР считают, что к убийствам причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Украинская сторона отвергает все обвинения.

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