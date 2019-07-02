Владельцев российского банкрота обязали вернуть миллионы рублей

13-й арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал недействительной выплату дивидендов акционерам «Трансаэро» в 2013 году, сообщает ТАСС.

Было принято постановление взыскать средства с экс-акционеров и руководителей авиакомпании Александра и Ольги Плешаковых, а также председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяны Анодиной выплаченные дивиденды в размере более 50 миллионов рублей.

С Ольги и Александра Плешаковых решено взыскать 23,5 и 23,3 миллиона рублей соответственно, с Татьяны Анодиной — 3,8 миллиона рублей. Как указано в определении суда, по 4,4 миллиона рублей взыщут с бывших акционеров «Трансаэро» — Натальи Плешаковой и Татьяны Плешаковой.

«Трансаэро» оказалось не в состоянии обслуживать долги в размере 250 миллиардов рублей в 2015 году. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта компании, в 2017 году ее признали банкротом.

В июне стало известно, что Банк России выявил факт манипулирования в 2016 году акциями «Трансаэро» путем совершения сделок с использованием инсайдерской информации сооснователем компании Александром Плешаковым и его матерью Татьяной Анодиной. Материалы были переданы в следственные органы.

В феврале этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск авиакомпании «Трансаэро» о взыскании 20,8 миллиона рублей с американской консалтинговой компании McKinsey, признав недействительным платеж авиакомпании ответчику по договору об оказании консультационных услуг от 24 февраля 2016 года.

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