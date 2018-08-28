Сбежавшего из России бывшего главу «Трансаэро» обвинили в растрате миллиарда

Бывший генеральный директор «Трансаэро» Александр Бурдин заочно обвиняется в растрате 1,3 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 28 августа, в Следственном комитете России (СКР) сообщили ТАСС в связи с заочным арестом Бурдина Мещанским судом Москвы.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что в период с 4 марта по октябрь 2016 года невыплата установленных законом выплат 6804 работникам авиакомпании составила не менее 400 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, по данным СКР, Бурдин с октября 2015 года по сентябрь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями, совершил ряд финансово-экономических сделок и похитил имущество путем растраты, причинив «Трансаэро» ущерб на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

«С целью избежать привлечения к уголовной ответственности Бурдин скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в международный розыск», — отметили в ведомстве.

Бурдин с ноября 2015 года руководил «Трансаэро» (до этого он был замгендиректора по финансам), затем с сентября до конца октября 2017 года возглавлял «ВИМ-Авиа». «Трансаэро» прекратила полеты осенью 2015 года из-за долга в 250 миллиардов рублей. Затем у авиакомпании отозвали сертификат эксплуатанта, а в сентябре 2017 года она была признана банкротом.

В качестве главы «ВИМ-Авиа» Бурдин сменил Александра Кочнева. По данным ТАСС, 28 августа Кочневу было предъявлено окончательно обвинение по трем статьям УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»; «Незаконное получение кредита» и «Перевод валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов»). В настоящее время Кочнев находится под домашним арестом.

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