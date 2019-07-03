В России придумали новую профессию

В России могут начать обучать новой профессии «цифровой куратор», для которой уже утвержден профессиональный стандарт. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, председатель Российского общества «Знание» Любовь Духанина, передает ТАСС.

По ее словам, обучение может начаться уже в сентябре этого года. В должностные обязанности цифровых кураторов будет входить консультирование в области информационных технологий. Духанина отметила, что уже есть люди, оказывающие подобные услуги, поэтому в 2018 году для них был создан профстандарт.

«В нем два уровня квалификации — третий и пятый. Третий уровень квалификации позволит школьникам и старшеклассникам получить эту профессию и по окончании школы вместе с аттестатом иметь квалификационное свидетельство», — пояснила Духанина.

Она отметила, что первая категория подойдет для тех, кто планирует получить второе высшее образование или пройти профессиональную переподготовку.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография», в который, в частности, входит федеральный проект «Старшее поколение». В рамках программы планируется мотивировать жителей страны старшего возраста к активному образу жизни, а также поддерживать их занятость и вовлеченность в социальную активность. Так, россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей.

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