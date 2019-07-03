Храм опубликовал имена погибших российских подводников

Мурманский храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Соответствующая информация появилась на сайте храма.

Там сообщили, что в среду, 3 июля, будет совершена лития по погибшим. Начало богослужения намечено на 17:40 по местному времени (совпадает с московским). «За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра, Николая, Дионисия», — говорится в сообщении.

Ранее 3 июля в Кремле заявили, что большая часть информации относительно пожара на подлодке является государственной тайной. При этом вопрос о том, будут ли разглашаться имена погибших подводников, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны.

Тем не менее, Telegram-канал Baza сообщил имена четверых жертв пожара. Это Денис Опарин, а также три капитана первого ранга — Андрей Воскресенский, Николай Филин и Денис Долонский.

Пожар на глубоководном аппарате в российских территориальных водах произошел в ходе батиметрических измерений 1 июля. В результате возгорания погибли 14 человек, среди которых семь капитанов первого ранга и два Героя России. Еще 4-5 человек выжили и были госпитализированы в Североморске Мурманской области.

По неофициальным данным, пожар вспыхнул на атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». По факту случившегося Следственный комитет России проводит доследственную проверку.

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