Стала известна личность четвертого погибшего подводника

Четвертым подводником, погибшим на подлодке «Лошарик», по некоторым данным, был Денис Опарин из поселка Оленья Губа Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Несколько дней назад Денису Опарину исполнилось сорок лет. Его отец — Герой России, капитан первого ранга Александр Иванович Опарин. Он командир части №45707 в Петергофе, к которой был приписан весь экипаж подлодки. В 2000 году Опарин-старший на борту СРЗК «Темрюк» участвовал в спасательной экспедиции на месте гибели атомной подлодки «Курск» в Баренцевом море.

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