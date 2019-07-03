В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников

В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Руководство части отказалось сообщить, какое ведомство проводит проверку. Источники издания сообщили, что этим занимаются сотрудники военной контрразведки, а также военные следователи.

По данным СПАРК, войсковая часть 45707 зарегистрирована в Петергофе на Константинопольской улице. В основном она занимается предоставлением госуслуг обществу, говорится в базе данных. Командиром части является Александр Опарин.

2 июля на борту глубоководного аппарата случился пожар во время батиметрических измерений. Причины выясняются, в министерстве обороны опровергают информацию о взрыве газа. По неофициальным данным, пожар вспыхнул на атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У них диагностированы контузия и отравление продуктами горения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!