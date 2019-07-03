«МегаФон» признан оператором с самой высокой скоростью интернета

Международное исследовательское агентство Ookla назвало «МегаФон» компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

Средняя скорость скачивания у клиентов превысила 27,31 мегабита в секунду, а средняя скорость загрузки данных — 11,88 мегабита в секунду. Высокая скорость мобильного интернета позволяет абонентам «МегаФона» быстрее скачивать и слушать онлайн-музыку, видео, фото, общаться в интернете и передавать друг другу файлы любого объема. К примеру, фильм, который в обычном качестве «весит» порядка 700 мегабит клиенты оператора на скорости в 26 мегабит в секунду могут полностью загрузить всего за 3 минуты, а его онлайн-просмотр возможен без каких-либо задержек.

«Сегодня клиент "МегаФона" в среднем скачивает свыше 10 гигабайт в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов "МегаФон" ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети», — прокомментировал новость коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

«Обещаю, вся команда инфраструктуры "МегаФона" и далее приложит все силы, чтобы подтвердить ожидания наших любимых клиентов. Ведь мы внимательно отслеживаем тенденции в потреблении новых сервисов и строим инфраструктуру связи ориентируясь исключительно на потребности наших клиентов. Уже текущие возможности сети по скорости скачивания и загрузки позволяют более 76 миллионов абонентов наслаждаться онлайн HD video, общаться и вести прямые эфиры в социальных сетях и постоянно быть на связи», — добавляет директор «МегаФона» по техническим инновациям и инфраструктуре Фредерик Ваносчуйзе.

Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на более чем 8,438 миллиона замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 миллиона уникальных мобильных устройств россиян с использованием приложения Speedtest, которое является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей мобильных операторов. Ookla уже третий год подряд называет «МегаФон» компанией с самым быстрым мобильным интернетом России.