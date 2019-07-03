Роскомнадзор признал «МегаФон» оператором с наибольшим числом базовых станций

«МегаФон» лидирует по числу базовых станций стандарта LTE в России, согласно данным Роскомнадзора за 5 месяцев 2019 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

По данным ведомства, за 5 месяцев 2019 года количество базовых станций стандарта LTE операторов «большой четверки» в России выросло на 16 процентов до 283,4 тысячи объектов. При этом «МегаФон» владеет наибольшим числом базовых станций данного стандарта — 98,1 тысячи штук.

«Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет "МегаФон" оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России, опережающим по этому показателю в полтора раза любого из конкурентов. Это яркое доказательство того, что инвестиции компании в развитие сети, как и работу команды инфраструктуры по ее умной настройке, по достоинству оценивают не только наши клиенты, но и независимые профессионалы рынка в России и по всему миру», — говорит директор по техническим инновациям и инфраструктуре оператора Фредерик Ваносчуйзе.

Некоторые базовые станции установлены оператором в необычных или труднодоступных местах страны. Среди них станции на Полюсе холода — в городе Верхоянск и селе Томтор, в Республики Саха Якутия. За Полярным кругом на Кольском полуострове находится одна из самых необычных базовых станций, работающая на энергии ветра — она расположена в тундре и покрывает участок, где сходятся дороги трех направлений: Мурманск — Териберка — Туманный.

Всего у «МегаФона» более 238,52 тысячи базовых станций. Сеть оператора доступна клиентам в 83 российских регионах.