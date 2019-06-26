«Мегафон» запустил брокерский сервис в партнерстве с «БКС Брокер»

Оператор мобильной связи «МегаФон» в партнерстве с «БКС Брокер» запустил брокерский сервис. Об этом сообщила пресс-служба оператора, передает Rambler News Service.

В «МегаФоне» отметили, что с помощью приложения «МегаФон Инвестиции» пользователи «могут торговать ценными бумагами или валютой на биржах Москвы и Санкт-Петербурга».

Вприложении можно покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу, начиная с одного доллара и одного евро. Все операции, отметили в «МегаФоне», осуществляются через «БКС Брокер» и подтверждаются при помощи SMS или торгового пароля.

В компании ожидают, что к концу года активная аудитория сервиса должна составить 35 тысяч активных пользователей в месяц и более 150-200 тысяч скачиваний.

Новый сервис доступен в AppStore и Google Play.

