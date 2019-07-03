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Подозреваемых в избиении девушки-режиссера у здания полиции задержали

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Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой. Об этом в среду, 3 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, 26-летний уроженец Воронежа и 27-летний уроженец Московской области были задержаны в Санкт-Петербурге. В настоящее время они доставлены в Москву для проведения следственных действий.

30 июня сообщалось, что неизвестные напали на Галданову напротив здания столичного главка МВД. Девушка возвращалась с вечеринки из сада «Эрмитаж», когда к ней подошли двое мужчин и предложили интим. После того как она ответила отказом, подозреваемые стали бить ее по голове.

Медики констатировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

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