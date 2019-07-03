Производители взвинтили цены на текилу

За последние четыре года цены на текилу поднялись в Мексике на 23 процента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную прессу.

Основной причиной стал резкий рост цен на главное сырье текилы — агаву. За четыре года ее стоимость выросла с 3 до 26 песо за килограмм. При этом до стадии готовности растению надо расти семь лет.

Также цены на текилу разогнали повышение стоимости производства и высокий спрос на этот алкоголь. Сейчас средняя цена бутылки в Мексике составляет 438 песо (примерно 22,5 доллара), против 355 песо в 2015 году.

За первые четыре месяца этого года в Мексике изготовили 85,5 миллиона литров текилы. За 2018 год выпустили 309 миллионов литров, что на 14 процентов больше показателей 2017 года.

Ранее сообщалось, что крупнейшему в мире производителю текилы Becle (владеет брендом Jose Cuervo) угрожают серьезные проблемы из-за планов президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины на импорт товаров из Мексики. США являются крупнейшим в мире потребителем текилы и, соответственно, главным рынком сбыта для Becle, который обеспечивает компании более половины ежегодного дохода.

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