Трамп ополчился на текилу

Крупнейший в мире производитель текилы Becle (владеет брендом Jose Cuervo) может столкнуться с серьезными проблемами из-за планов президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины на импорт товаров из Мексики. Об этом пишет Bloomberg.

США являются главным рынком сбыта товара для Becle и крупнейшим в мире потребителем текилы. Так, Северная Америка обеспечивает более половины ежегодного дохода компании. В последние годы на фоне роста потребления напитка в Соединенных Штатах (только в 2018 году показатель подскочил на 8,5 процента) Becle удалось увеличить годовой доход почти в два раза по сравнению с 2015 годом.

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Однако бизнес оказался под угрозой после того, как американский президент высказал намерение ввести торговые пошлины в отношении мексиканских товаров, если власти страны не примут меры для сдерживания потока мигрантов, направляющихся в США.

Becle — один из немногих мексиканских производителей напитков, который работает на экспорт в США. Таким образом, введение пошлин Вашингтоном напрямую ударит по этому бизнесу и в ближайшем будущем отразится на продажах. Как отмечает агентство, ситуацию спасло бы решение американской стороны не включать текилу в список товаров, на которые распространятся торговые пошлины, на основании того, что «текила, по определению, должна происходить из Мексики».

Becle контролирует около трети мирового рынка текилы. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила почти 200 миллионов долларов.

В мае Трамп заявил о введении пятипроцентной пошлины на все товары из Мексики, если правительство страны не остановит поток нелегальных мигрантов в США. Ограничения должны вступить в силу 10 июня. Тарифы продолжат расти на пять процентов каждый месяц, если мексиканское правительство не остановит поток нелегальных мигрантов в США. В результате к 1 октября пошлины достигнут 25 процентов.

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