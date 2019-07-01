Эстония и Латвия разругались из-за алкоголя

Власти Латвии обвинили Эстонию в развязывании «акцизной войны», передает РИА Новости.

С 1 июля Таллин снижает ставку акциза на алкоголь на 25 процентов. После этой меры цены на спиртное в стране упадут, из-за чего уменьшится развернувшаяся в последние годы приграничная торговля спиртным с Латвией.

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В ответ на решение эстонских властей премьер Латвии Кришьянис Кариньш упрекнул Таллин за «развязывание акцизной войны» и заявил, что Рига намерена поступить аналогично и снизить ставку акциза на крепкий алкоголь на 15 процентов. Он добавил, что между государствами существовала договоренность о том, что решения относительно акциза стороны согласуют с соседями. Эстонский премьер Юри Ратас ответил, что ему ничего неизвестно о такой договоренности.

В Министерстве финансов Эстонии заявили, что после снижения акциза объемы приграничной торговли алкоголем сократятся на 80 процентов, а внутреннее потребление спиртного вырастет на пять процентов.

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