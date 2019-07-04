ФСБ задержала врачей Росгвардии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали врачей главного госпиталя Росгвардии. Об этом в четверг, 4 июля, в пресс-службе Росгвардии сообщили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По данным ФСБ, военные медики подделывали диагнозы, при помощи которых военнослужащие могли уволиться по состоянию здоровья. В ходе оперативного эксперимента в конце июня сотрудники ФСБ зафиксировали факт получения врачами взятки в 350 тысяч рублей за диагноз «язва желудка». Деньги подозреваемым передали мечеными купюрами, после чего их задержали с поличным.

1 июля сообщалось, что рапорты об увольнении подали первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и заместитель генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловое обеспечение. По данным источников «Коммерсанта», генералы решили уволиться в связи с претензиями, возникшими после проверки тыловых служб Росгвардии. Якобы Меликов пытался отстоять Милейко, но не вышло, поэтому они уходят со службы вместе.

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