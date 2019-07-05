Дольф Лундгрен признался в симпатиях к Федору Емельяненко

Американский актер Дольф Лундгрен в интервью YouTube-каналу TheMacLife высказался о российском бойце смешанного стиля (ММА) Федоре Емельяненко.

По словам актера, он наблюдает за MMA, но не является большим экспертом. «Сейчас мне нравится русский тяжеловес Федор, он очень хорош», — заявил Лундгрен. Он также отметил бойцовские качества ирландца Конора Макгрегора, но упрекнул его за оскорбительные высказывания.

15 июня стало известно, что 42-летний Федор Емельяненко продолжит карьеру в MMA. Боец подписал с Bellator новый контракт, рассчитанный на несколько поединков. Ожидается, что один из них российский спортсмен проведет до конца текущего года.

В последнем бою Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Россиянин одержал 38 побед при шести поражениях в профессиональной карьере.

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