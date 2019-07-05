Дзюба заговорил о величии сборной России по футболу

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба высказался об успехах национальной команды. Его слова приводит Sports.ru.

Дзюба заявил, что после чемпионата мира понял, что такое сборная России и что это такое — выступать за честь страны. «Для меня это дороже всего, не хочу это отпускать», — добавил он.

Форвард также прокомментировал победу сборной России над Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. «9:0 — что же до нас так никто никогда не побеждал? Разве были такие великие сборные и великие игроки? Вы так же играли со всеми, играли с Сан-Марино», — задался вопросом он.

8 июня сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0. Победа стала крупнейшей в истории сборной России. Дзюба отличился покером, забив на 31-й минуте с пенальти, затем на 73-й 76-й и 88-й минутах.

Дзюба — капитан национальной команды. В ее составе он провел 36 матчей и забил 20 мячей. Вместе со сборной форвард дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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