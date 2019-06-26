Назван лучший российский футболист сезона

Российский футбольный союз (РФС) выбрал лучшего футболиста сезона-2018/19. Об этом сообщается на сайте организации.

Победитель был назван на заседании Исполкома РФС. Им стал нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Лучшей командой был выбран «Зенит», а лучшим тренером — Сергей Семак, возглавляющий петербургский клуб.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. По итогам сезона-2018/2019 футболист забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России. Вместе со сборной России форвард дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018, где забил три мяча и отдал две результативные передачи.

В мае этого года сообщалось, что португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги. Мендеш представляет интересы многих известных футболистов, в частности форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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