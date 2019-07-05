Российский гаишник взял дорогой коньяк и был задержан

Новгородские следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника регионального Управления ГИБДД Владимира Лонского. Его подозревают в получении крупной взятки, сообщается на сайте Следственного комитета России по области.

По версии следствия, полицейский получил от генерального директора автомобильной компании взятку в размере 300 тысяч рублей и бутылку коньяка стоимостью почти четыре тысячи рублей. За эти средства Лонский должен был организовать сопровождение служебной машиной транспортного средства с крупногабаритным грузом.

Возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки в крупном размере»). Выясняются обстоятельства преступления.

15 марта сообщалось о задержании сотрудников спецбатальона московского ГИБДД по подозрению в получении взятки от мужчины, хранившего наркотики. Полицейские остановили автомобиль BMW, за рулем которого находилась 40-летняя женщина, приехавшая в Москву из Ингушетии, а также мужчина, у которого изъяли 1,6 грамма амфетамина. Сотрудники потребовали от задержанного взятку, взамен пообещав не привлекать его к уголовной ответственности.

Ранее, в феврале, в Кисловодске пятерых бывших сотрудников ГИБДД осудили за получение взяток от водителей. По данным следствия, они регулярно вымогали от 15 тысяч до 50 тысяч рублей под угрозой фальсификации результатов освидетельствования на состояние опьянения.

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