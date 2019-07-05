Польша выдаст России совладельца «Зимней вишни»

Суд в Польше принял решение об экстрадиции в Россию Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», скрывшегося от следствия за границей. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу суда РИА Новости.

Апелляционный суд Варшавы не удовлетворил жалобы адвоката Вишневского и оставил в силе постановление о его экстрадиции. Окончательное решение о выдаче подозреваемого российским властям примет польский министр юстиции.

О том, что Вишневского задержали по запросу России польские правоохранительные органы, стало известно 25 марта. Его разыскивают по подозрению в даче взятки в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции Стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Он также проходит как один из подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ, совладельцем которого являлся.

25 марта 2018 года в «Зимней вишне» вспыхнул пожар, в результате которого погибли 60 человек, 37 из них — дети. Обвиняемыми по уголовному делу проходят 15 человек. Среди них бывший начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин. Генин обвиняется в халатности, Бурсин — в нарушении устава и требований безопасности при тушении пожара.

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