Над севером России установилась нетипичная система циклонов

Над территорией России от Калининграда до Норильска в ближайшие 10 дней «зависнет» серия циклонов, обуславливающих дождливую и пасмурную погоду. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, такая ситуация не типична. потому что обычно речь идет о небольшом циклоне, а не их множестве. «Циклон с одним центром находится в Калининграде, второй центр в районе Ярославля, третий центр над Сургутом. Весь наш континент по северу закрыт этим циклоном. Получилась система циклонов. Если посмотреть на температурный режим и на воздушные массы, то циклоны можно рассматривать в совокупности, как одну воздушную массу, на которой три вихря», — уточнил он.

Метеоролог добавил, что если у циклона один центр, то он быстро проходит, но в данном случае они сменяют друг друга, и «так до бесконечности», пока система циклонов не сдвинется в другом направлении и не уйдет.

По прогнозам синоптиков, до 14 июля погода в районе циклона не поменяется. К концу недели температура опустится до 18 градусов, после придет следующий центр циклона, который принесет с собой прохладную и пасмурную погоду на два-три дня.

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