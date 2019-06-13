Жители заснеженного Нового Уренгоя попросили чиновников вернуть отопление

Жители Нового Уренгоя попросили городскую администрацию возобновить подачу тепла в жилые дома после того, как 13 июня в городе и в других населенных пунктах Ямала выпал снег, сообщает Znak.com.

Издание отмечает, что из-за холодной погоды горожане мерзнут в своих квартирах. На это чиновники отвечают, что возобновить работу котельных невозможно, идет подготовка к новому отопительному сезону. «Чтобы подготовиться к зиме, ресурсоснабжающей организации предстоит выполнить большой фронт работ. Котельные остановлены, началась промывка сетей», — уточнили в «Уренгойтеплогенерации».

В компании добавили, что перед отключением отопления был выдержан температурный график — больше недели среднесуточная температура воздуха была выше 8 градусов.

По данным «Гисметео», 13 июня максимальная температура воздуха в Новом Уренгое не превысит трех градусов тепла. Скорость ветра составит до 16 метров в секунду, весь день дождь.

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