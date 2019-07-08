Российский самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажирки на борту

Самолет российской авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Якутск, совершил экстренную посадку в Братске из-за смерти пассажирки на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта «Якутск» имени Платона Ойунского.

Отмечается, что происшествие случилось в воскресенье, 7 июля. Во время полета одна из путешественниц резко почувствовала себя плохо, и экипаж принял решение немедленно приземлиться в ближайшем аэропорту.

Однако женщина умерла еще до посадки. По информации прокуратуры Братска, у пассажирки возникли проблемы с сердцем.

Представители аэропорта сообщили, что скончавшаяся была жительницей Таджикистана и летела в Якутск к родственникам.

В апреле российская туристка скончалась при выходе из самолета сразу после посадки в аэропорту Внуково. По словам представительницы аэропорта, 55-летняя женщина почувствовала себя плохо и умерла, когда направлялась к терминалу по телетрапу. Она прилетела в Москву из Бангкока.

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