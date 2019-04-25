Российская туристка вернулась из отпуска и умерла на выходе из самолета

Российская туристка скончалась при выходе из самолета сразу после посадки в аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на представительницу аэропорта Марию Шаравину.

55-летняя путешественница почувствовала себя плохо, когда направлялась к терминалу по телетрапу, и умерла. Она прилетела в Москву из Бангкока, Таиланд.

В апреле 34-летняя пассажирка авиакомпании Qantas скончалась во время перелета на самом большом лайнере в мире. Случай произошел на Airbus A380-800, следовавшем из Лос-Анджелеса в Мельбурн. Отмечается, что медики и члены экипажа пытались спасти ее, но безуспешно.

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