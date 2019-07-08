Кот загнал россиянку на дерево

bash.news

В Башкирии женщина попыталась снять с дерева своего кота и застряла там сама, свидетели происшествия вызвали спасателей. Видеозаписью спасательной операции заинтересовался портал Bash.News.

Как сообщило Управление гражданской защиты Уфы, кот забрался на дерево в субботу 6 июля. Хозяйка попыталась самостоятельно снять его, но залезла так высоко, что не смогла спуститься. В сети появилось видео, как прибывшие сотрудники Управления гражданской защиты оказывают помощь женщине и ее питомцу.

На ролике видно, как спасатели пытаются снять жительницу Уфы и кота с дерева с помощью альпинистского снаряжения. Пока один из специалистов поднимался по раскладной лестнице, второй его подстраховывал.

Сначала с ветки сняли хозяйку, а потом и ее питомца, пытавшегося забраться все выше. Когда кот попал в руки женщины, она назвала его главным виновником торжества.

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