Застрявшая на мосту кошка шесть дней дурачила спасателей и выбралась сама

В городе Солтэш, Англия, кошку почти неделю пытались снять с высокого моста пожарные, однако она сумела самостоятельно выбраться и вернулась домой. Об этом сообщает информационная служба BBC News.

Пятилетняя кошка по кличке Хэтти (Hatty) пропала несколько недель назад. В пятницу вечером, 24 мая, ее обнаружили на одном из участков Королевского моста Альберт на высоте девять метров. Хэтти сидела на опоре и не могла спуститься.

На протяжении шести дней пожарные пытались вытащить животное, а железнодорожная компания Network Rail планировала временно закрыть эту линию, чтобы помочь в спасении Хэтти.

Спасатели протянули самую длинную лестницу к кошке, чтобы выманить ее угощениями. Однако это не сработало, и им пришлось свернуть операцию. Спустя несколько часов Хэтти самостоятельно вернулась домой, чем крайне удивила свою хозяйку, Кирсти Хоуден (Kirsty Howden). По ее словам, она уже планировала помочь пожарным в очередной попытке достать своего питомца, однако «услышала мяуканье снаружи».

Животное не пострадало. Хоуден отметила, что кошка немного похудела и испачкалась.

Ранее сообщалось, что пожарные реанимировали умирающего котенка. Им сообщили, что он застрял в ливневой трубе под бетонной дорожкой. Спасателям пришлось пойти на крайние меры и провести котенку сердечно-легочную реанимацию.

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